Um termômetro de rua registrou 58°C na tarde desta quarta-feira (8) em Aruanã, na região noroeste de Goiás. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), apesar da marca impressionante no equipamento, a temperatura real na região variou entre 39°C e 40°C.
O órgão explicou que essa diferença ocorre porque o material do termômetro, geralmente de metal, e o calor do asfalto ao redor podem influenciar a medição, elevando o valor exibido.
De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) coletados até as 15h desta quarta-feira (8), a cidade de Goiás registrou 39,6°C, seguida de São Miguel do Araguaia (39,3°C), Itumbiara (39°C) e Catalão (38,9°C). Já Goiânia chegou a 38,3°C.