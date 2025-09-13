Ao menos três municípios goianos registraram nesta semana temperaturas máximas acima de 40 graus (ºC). Na tarde desta sexta-feira (12), a cidade de Goiás foi considerada a mais quente em todo o Brasil, com termômetros marcando 41,8ºC. No Norte goiano, São Miguel do Araguaia foi a quarta com calor mais intenso, chegando a 40,5ºC, além de Porangatu, que teve 40,4ºC. E para além da alta temperatura, a baixa umidade também assolado o território goiano, tendo Goiás e Itumbiara alcançado alarmantes 8%. A previsão é que o calor permaneça durante o final de semana, mas o avanço de uma frente fria na próxima semana deve dar um alívio momentâneo aos goianos.\nO ranking das cidades mais quentes foi divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) durante a tarde, com os registros feitos até às 15 horas desta sexta. Logo após a cidade de Goiás, aparecem dois municípios do Mato Grosso: São José do Rio Claro e Guiratinga, com 41ºC e 40,9ºC. E, ao compartilhar os menores valores da umidade relativa do ar, os maiores foram registrados para dois municípios de Minas Gerais, sendo Uberlândia e Conceição das Alagoas, com somente 7%. Vale lembrar que os dados se referem a cidades com estações meteorológicas. Em Goiás, há 28 instaladas em 25 cidades.