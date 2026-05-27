Mapa de situação da área da Caverna São Vicente I, destacando os imóveis adquiridos inseridos na área do Programa Estadual de Regularização Ambiental (Peter), no estado de Goiás. O mapa apresenta a localização da área em imagem de satélite, com detalhe ampliado da poligonal do imóvel e identificação do ponto da caverna. (Reprodução/Semad)\nO Governo de Goiás ampliou a área regularizada do Parque Estadual de Terra Ronca (Peter), na região do nordeste goiano, após adquirir duas propriedades rurais que dão acesso à Caverna São Vicente I, considerada a quinta maior caverna do Brasil. A cavidade possui cerca de 16,4 quilômetros de extensão e abriga 12 cachoeiras formadas pelo rio São Vicente, além de uma das travessias subterrâneas mais conhecidas do país. As informações são da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e da Agência de Notícias do Governo de Goiás.