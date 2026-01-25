O governo estadual pode titular algumas das terras do Quilombo Kalunga ainda em 2026. Na última semana, foi assinado um contrato de cooperação entre o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), a Fundação de Apoio à Pesquisa (Funape) e a Universidade Federal de Goiás (UFG) para o georreferenciamento de terras devolutas do governo de Goiás localizadas dentro do território quilombola, etapa necessária para que as áreas avancem, posteriormente, para o processo de titulação. A estimativa é de que a execução do georreferenciamento ocorra em um prazo de até nove meses.\nEm reportagem publicada no dia 16 de janeiro, O POPULAR mostrou que a Justiça Federal fixou prazo de dois anos para que o governo de Goiás, a União e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) apresentem um plano integrado destinado a solucionar as questões relacionadas à titularidade e à propriedade das terras do território do Quilombo Kalunga. O prazo começa a contar em fevereiro de 2026. Ainda cabe recurso da decisão.