A publicação do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID) pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), no Diário Oficial do estado desta quinta-feira (24), representa um marco histórico para a Associação dos Quilombolas Almeida. A comunidade fica no povoado de São Sebastião da Garganta, em Silvânia, a cerca de 85 quilômetros de Goiânia. A medida atende a uma mobilização iniciada há mais de 20 anos pela regularização fundiária e pela posse definitiva do território tradicional, com histórico de ocupações desde o século 18.\nA conquista é atribuída pelos moradores ao pioneirismo de Sebastião, conhecido como "Sebastiãozinho", que por volta do ano de 2004 deu os primeiros passos para defender as terras de seus antepassados. Em 2005, um ano após o início da mobilização da liderança quilombola, a Fundação Cultural Palmares certificou a comunidade, por meio de declaração de autorreconhecimento, como remanescente de quilombo.