O Teste de Aptidão Física (TAF) que desclassificou o advogado goiano Matheus Menezes Matos do concurso para delegado em Minas Gerais foi anulado pela Justiça. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Polícia Civil do estado e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) realizem um novo teste, desta vez adaptado ao candidato, que tem 25 anos e possui nanismo. O documento, publicado nessa terça-feira (17), ainda cabe recurso.\nO POPULAR pediu um posicionamento para a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e a banca FGV sobre o caso. A PCMG disse que, até o momento, não foi formalmente intimada e só se manifestará nos autos do processo. Com relação à FGV, ainda não houve retorno.\nTambém ao POPULAR, Matheus reforçou que a decisão assegura o direito dele de refazer o TAF de forma adaptada. O advogado também reafirmou sua confiança no ordenamento jurídico brasileiro e afirmou que o resultado constitui uma vitória. "Trata-se de uma importante vitória não apenas individual, mas também coletiva, em prol da inclusão, da igualdade material e do respeito aos direitos das pessoas com deficiência", expressou.