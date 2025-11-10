-Vídeo: Teto de igreja desaba durante missa (1.3334774)\nParte do teto da Paróquia Nossa Senhora da Piedade desabou durante a missa da manhã deste domingo (9), em Porangatu, no norte de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), o padre que celebrava a missa precisou de atendimento no local, mas recusou ser transportado a uma unidade de saúde. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a paróquia explicou a causa do acidente (veja acima).\nO POPULAR entrou em contato com a paróquia na manhã desta segunda-feira (10), por aplicativo de mensagem, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.\nDe acordo com a paróquia, o desabamento ocorreu porque os canos de escoamento da calha não suportaram o volume da chuva. A água transbordou, infiltrou-se no forro e fez com que a estrutura cedesse.