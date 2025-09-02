O empresário Thiago Brennand, 45, foi condenado à pena de oito anos de reclusão, em regime fechado, pelo estupro da estudante de medicina Stefanie Cohen, em outubro de 2021, além do pagamento de indenização por danos morais por R$ 200 mil.\nA informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O processo está em segredo de Justiça. Cohen, que afirmou ter sido também dopada e filmada sem o conhecimento por Brennand, celebrou a condenação pelas redes sociais e comentou: "A Justiça sendo feita".\nA defesa de Brennand, composta pelos advogados Alberto Zacharias Toron e Luiza Oliver, afirma que vai recorrer na condenação e afirma que "confia que a decisão será reformada pelas instâncias superiores". Em nota, a defesa argumenta ainda que a sentença reconheceu a fragilidade da acusação em diferentes pontos e absolveu o empresário de duas das três imputações formuladas contra ele.