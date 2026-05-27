-Cantor Thiago na Pecuária (1.3415156)\nThiago Costa, filho do cantor Leandro, que fez dupla com o irmão Leonardo, reapareceu cantando na capital, e a semelhança com o pai chamou a atenção do público. O artista se apresentou na Pecuária de Goiânia. Partes do show dele foram compartilhadas pelos fãs nas redes sociais. Ele cantou sucessos de Leandro e Leonardo, além de músicas de outras duplas sertanejas (veja vídeo acima).\nNa gravação, Thiago Costa canta "Dia de Rodeio", música gravada pelo pai e pelo tio no álbum "Um sonhador", e também cantou sucesso próprio, como "Toque de Mágica", quando formou dupla com o primo Pedro, filho de Leonardo.\nEm seu perfil do Instagram, o cantor publicou fotos antes e durante o show e escreveu: "Dia especial do meu novo projeto country music #sgpa (Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura)".