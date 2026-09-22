-FILHO (1.3458269)\nA tia de Heitor Benício Oliveira Lima, de 4 anos, que caiu no Lago das Brisas, em Buriti Alegre, no sul de Goiás, junto com o pai Fagner de Lima Oliveira, de 32 anos, disse que vive uma situação de desespero e que não deseja o que está passando a ninguém. Pai e filho foram enterrados em Água Limpa.\nPessoal, me perdoem, mas não irei conseguir responder a todos vocês. Não estou conseguindo responder, estou em uma situação de desespero. São muitas mensagens. Mas fico muito agradecida com todos vocês: me sinto amada e amparada por todos. Não desejo a ninguém passar pelo que estou passando, mas Deus é fiel e consolador”, publicou Tays França no story do Instaram.\n-WEBSTORIES: Tia de menino que caiu no Lago das Brisas junto com o pai diz que vive desespero (1.3459102)\nEntenda o caso