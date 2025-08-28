Primeira-dama Gracinha Caiado, à esquerda, Elgesy Ramos Caiado no meio, e o governador Ronaldo Caiado à direita (Reprodução / Instagram Ronaldo Caiado)\nElgesy Ramos Caiado, tia do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), morreu nesta quinta-feira (28), aos 100 anos, em Goiânia. Nas redes sociais, o governador se despediu de sua familiar: “O amor, o carinho e os ensinamentos que ela nos deixou continuarão a iluminar nossos caminhos e permanecerão vivos para sempre em nossos corações”.\nAo POPULAR, Naiana Caiado, neta de Elgesy, lamentou a morte da avó, que segundo ela, se formou em direito aos 70 anos. Conforme a neta, a idosa tinha diversas comorbidades por conta da idade e morreu dormindo em casa nesta madrugada.\nExemplo de matriarca, responsável pela união da família. Deixou um legado de amor, força, fé e bondade”, descreveu a neta.