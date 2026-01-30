-Vídeo (1.3368208)\nUma mulher, de 22 anos, e a sobrinha dela, de 7, foram arrastadas por uma enxurrada durante uma forte chuva na tarde desta quinta-feira (29) em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Segundo Sheila Nayre, irmã da mulher e tia da criança, a irmã e a sobrinha estão bem apesar do susto. Câmeras de segurança registraram o momento em que as duas são arrastadas e um homem tenta ajudá-las, mas acaba sendo arrastado também pela água (veja o momento acima).\nO caso aconteceu às 13h44 na rua Tupinambás. Segundo a irmã da mulher, ela e a sobrinha tiveram ferimentos leves e foram levadas ao Hospital Santa Maria, em Brasília, mas já receberam alta médica.\nAO POPULAR, o ‘herói’ da situação, José Luciano, de 52 anos, dono de uma distribuidora de bebidas onde a tia e a sobrinha ficaram abrigadas antes de serem arrastadas, contou detalhes dos momentos de tensão vividos por ele e pelas vítimas.