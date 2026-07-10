Maria Helenilda Pereira, de 54 anos, e seu sobrinho Júlio César do Nascimento Bezerra, de 14, morreram afogados no Lago Corumbá, em Caldas Novas, no sul de Goiás. A tragédia ocorreu após a mulher pular na água para tentar salvar o adolescente, que sofreu uma crise convulsiva enquanto tomava banho às margens do lago.\nO caso aconteceu nesta quinta-feira (9). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o adolescente tinha problemas neurológicos e entrou em crise epiléptica no momento em que estava na água. Ao perceber a situação, Maria Helenilda tentou socorrê-lo, mas ambos acabaram se afogando.\nEm entrevista à TV Anhanguera, o sargento Rone Castilho explicou que o acidente aconteceu a uma distância de aproximadamente cinco metros da margem.\nEstavam banhando às margens do lago e vieram a se afogar após um tentar ajudar o outro. As guarnições de salvamento e mergulho efetuaram a retirada dos corpos", relatou o sargento.