Beatryz Emelly Nunes da Silva Ferreira completaria 15 anos no dia 26 de janeiro, 6 dias após o crime. (Reprodução/Instagram Beatryz Emelly)\nO tio de consideração que estuprou e matou a adolescente Beatryz Emelly Nunes da Silva Ferreira, de 14 anos, foi condenado a 45 anos, quatro meses e 20 dias de prisão pelo Tribunal do Júri de Aruanã, nesta quinta-feira (17). Paulo Fagundes de Oliveira foi condenado pelos crimes de feminicídio qualificado, estupro e ocultação de cadáver. O crime ocorreu no dia 20 de janeiro deste ano, em Britânia, no oeste de Goiás.\nA sentença ainda está sujeita a recurso. O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do acusado para obter um posicionamento.\nSegundo a denúncia do Ministério Público de Goiás (MPGO), Beatryz foi até a casa de Paulo para ajudá-lo com a leitura de documentos. No local, ele teria cometido o estupro e, depois, matado a adolescente. O corpo foi enterrado no quintal da residência.