O tio da menina de oito anos que deu de presente para um policial um desenho durante a prisão de seu tio, foi preso após uma denúncia de violência contra a ex. De acordo com o delegado Henrique Berocan, o homem foi solto em audiência de custódia, realizada no dia 22 de julho.\nAo POPULAR, a defesa de Weder Gomes do Nascimento confirmou que ele foi solto durante a audiência de custódia.\nO caso aconteceu no dia 21 de julho, em Aparecida de Goiânia. Em entrevista à repórter Kariny Bianca, o delegado Henrique Berocan contou que a equipe foi ao local para cumprir o mandado de prisão contra o tio da criança, que foi preso pelos crimes de perseguição, ameaça, importunação sexual e violência doméstica contra a ex.\nCriança dá presente à polícia durante prisão do tio, e delegado se emociona: 'Vou guardar para sempre'