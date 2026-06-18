Maria Fernanda Cândido da Rocha, encontrada morta no dia do aniversário de 2 anos (Reprodução/TV Anhanguera)\nO caso da pequena Maria Fernanda Cândido da Rocha, encontrada morta em uma fazenda de Doverlândia, no oeste goiano, gerou bastante comoção no estado. Ao repórter Günther Schöler, da TV Anhanguera, o tio da criança, Valdinei Pereira, disse que a família está muito abalada com a tragédia. A menina foi localizada nesta quarta-feira (17), dia em que completaria 2 anos.\nPai, mãe, vó, sem condições nenhumas. Todo mundo arrasado, todo mundo desolado, sem saber o que fazer. A gente sempre esperava poder ter achado [ela] com vida. Chegar a uma situação dessa... então é difícil", desabafou o familiar.\nA menina foi encontrada em um rio a cerca de dois quilômetros da casa em que ela vivia com os pais. Ao longo de quase 48 horas de buscas, as equipes encontraram pegadas, roupas e, por fim, o corpo da criança. De acordo com o delegado responsável pela investigação, Ramon Queiroz, não havia sinais visíveis de violência.