Da esquerda para a direita: Valdeci, Armindo e Adelina. Os três eram da mesma família e morreram no acidente (Arquivo pessoal/Divino Arruda e Júlio César Moreira)\nTrês dos quatro mortos no acidente que ocorreu na GO-219 nessa quinta-feira (23) são tios do ex-prefeito de Guapó, Divino Eterno. Segundo apurado pela repórter Letícia Fiuza, do g1 Goiás, as vítimas são Armindo Domingues Esteves, de 88 anos; a esposa dele, Valdeci Rosa Moreira, de 76; e a cunhada de Valdeci, Adelina Estandislau de Jesus Moreira, de 67. A batida, que envolveu um carro e dois caminhões, mobilizou várias equipes de resgate (assista ao vídeo no decorrer do texto).\nNo carro, havia um total de cinco pessoas, todas da mesma família. Além dos três mortos, outros dois ocupantes ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital de Urgências de Goiás (Hugo), em Goiânia. Um é Delcino Ricardo Moreira, de 71 anos, marido de Adelina e irmão de Valdeci. A outra é Rilcivonete Rosa Moreira Ghedin, de 54 anos, filha de Armindo e Valdeci. Conforme o filho de Adelina, Júlio César Moreira, os dois estão estáveis.