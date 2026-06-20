Reservatório em que os dois homens foram encontrados e Maria Fernanda, menina que morreu em fazenda (Divulgação/ Corpo de Bombeiros Militar e Reprodução/ TV Anhanguera)\nDois homens identificados como Carlos Antônio Dorneles Roldão de 60 anos, e seu filho, Carlos Junior Dorneles de Jesus, de 30 anos, morreram asfixiados após ficarem presos no interior de um reservatório de soro de leite. O acidente ocorreu na Fazenda Paraíso, localizada na região rural do município de Doverlândia, no oeste goiano. O caso foi atendido pela Polícia Militar (PM) e pelo Corpo de Bombeiros Militar e a causa da morte confirmada pela Polícia Científica.\nDe acordo com publicação nas redes sociais de Alexsa Fernandes, os dois homens são tios de Maria Fernanda, a menina que morreu em uma fazenda de Doverlândia. "Recebemos a notícia do falecimento do Carlos Jr e seu pai. Carlos era tio da Maria Fernanda, esposo da irmã do pai da neném", disse em publicação nas suas redes sociais.