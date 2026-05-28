A gripe provoca hospitalizações e mortes todos os anos no Brasil, principalmente entre idosos, crianças pequenas, gestantes e pessoas com doenças crônicas.\nEmbora geralmente seja tratada como algo simples, a doença pode levar a complicações, especialmente nesses grupos mais vulneráveis.\nA partir de uma análise das buscas relacionadas ao termo "gripe", a Folha reuniu as principais dúvidas sobre a doença, respondidas com a ajuda de especialistas. Leia a seguir:\nGripe: vacinação para toda a população será liberada em Goiás\nFalta de vacinas traz prejuízos à pecuária com mortes de animais\nO que é e como se transmite o ebola, responsável por surto na África\nGRIPE E INFLUENZA SÃO A MESMA COISA?\nSim. Influenza é o nome do vírus que causa a gripe. Os sintomas costumam surgir rapidamente, muitas vezes de um dia para o outro, e incluem febre, dores no corpo, dor de cabeça, mal-estar, cansaço e tosse, geralmente seca. Também podem ocorrer dor de garganta, coriza e congestão nasal.