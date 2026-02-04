À esquerda, a corretora Daiane Alves, de 43 anos. À direita, o síndico Cleber Rosa, de 49 (Arquivo Pessoal/Nilse Alves e Wildes Barbosa/O Popular)\nO suspense chegou ao fim. Um tiro na cabeça foi a causa da morte da corretora de imóveis Daiane Alves Souza, de 43 anos, segundo declaração de óbito. Ela foi assassinada por Cleber Rosa de Oliveira, síndico do condomínio onde a mulher morava e alugava apartamentos de temporada, em Caldas Novas, no Sul goiano. O laudo alega que Daiane morreu em decorrência de um traumatismo cranioencefálico.\nEm nota enviada à repórter Letícia Fiuza, do g1 Goiás, nesta quarta-feira (4), a defesa de Cleber Rosa disse que ‘aguarda o fim das investigações, de modo que não se manifestará sobre as circunstâncias e demais elementos do caso até a conclusão do inquérito policial’.