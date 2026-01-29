O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) derrubou nesta quarta-feira (28), por unanimidade, o decreto da Prefeitura de Goiânia que tentou regulamentar a atividade dos aplicativos de transporte na capital em 2017, na gestão do ex-prefeito Iris Rezende (MDB). Todos os votantes acompanharam o voto do desembargador Vicente Lopes, que atendeu aos argumentos da ação direta de inconstitucionalidade (ADI) proposta pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO).De acordo com a ação, o decreto tem inconstitucionalidades formais, já que, a pretexto de regulamentar o transporte individual de passageiros por aplicativos, teria violado o princípio da legalidade, da reserva legal e da separação dos Poderes. A ADI aponta que a Prefeitura avançou sobre matéria reservada à competência legislativa dos municípios. A edição do documento por Iris Rezende encerrou o debate realizado até então na Câmara de Goiânia, que chegou a iniciar a apreciação de dois projetos de vereadores sobre o tema.A Procuradoria-Geral de Justiça ainda definiu que a normativa violou também a competência legislativa da União de estabelecer normas gerais sobre as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana e Transporte. Em meio a polêmica e críticas de motoristas e empresas, o decreto nunca foi posto em prática e, desde então, os aplicativos mantêm atuação na capital seguindo a Lei Federal 12.587.O decreto de 2017 exigia cadastro na administração municipal das empresas responsáveis pelo serviço, além dos motoristas e carros utilizados. Pelo texto, o credenciamento das empresas, que nunca foi efetivado, deveria ocorrer em 30 dias após a publicação. Depois disso, a adequação de veículos e profissionais deveria ocorrer em 180 dias. O documento definiu inclusive a cobrança de R$ 0,10 por quilômetro rodado pelo motorista, além do pagamento de Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN).O julgamento da ADI teve sustentações orais a favor da derrubada do decreto da promotora e subprocuradora-geral de Justiça, Fabiana Zamalloa, e da representante da empresa Uber, a advogada Fernanda Cohen, além do procurador-geral do Município, Wandir Allan, que se manifestou pela rejeição da ADI pelo Órgão Especial do TJ-GO. A promotora argumentou que o documento do Paço “inovou na ordem jurídica e violou a competência legislativa”.Segundo Fabiana Zamalloa, os municípios podem suplementar a legislação federal, mas “isso deve ser feito mediante lei pelo Poder competente, que é o Legislativo, e não por decreto do chefe do Poder Executivo”, defendeu. “Especialmente porque toda essa regulamentação implicou restrições, controle e sanções que somente podem ser impostos e estabelecidos mediante lei”, completou.A defensora da Uber apontou que o decreto integra a “velha guarda de normas ultrapassadas” que visariam impedir a atividade dos aplicativos em vez de apenas regulamentar. “Após uma resposta do Judiciário, a estratégia dos municípios que queriam barrar os aplicativos mudou. Ele não mais proibiam a atividade pura e simplesmente”, afirmou.“Passaram a criar regulamentações com requisitos tão gravosos que acabavam por inviabilizar o exercício da atividade. É o que nós chamamos de regulamentações proibitivas, exatamente o caso do decreto municipal de Goiânia”, completou a advogada.Já o procurador-geral do Município negou a existência de inconstitucionalidades e defendeu que a Prefeitura “agiu dentro do seu estrito cumprimento de seu dever constitucional e legal, amparado na própria Lei Federal de Mobilidade Urbana”. Wandir Allan sustentou que a opção pelo decreto não atropelou a competência da Câmara e que tem a prerrogativa de tratar de assuntos de interesse local. Para ele, o Executivo não pode “ser mero expectador dentro de seu território”. “Se o município não puder exigir que o motorista tenha um curso mínimo de qualificação ou que o carro não tenha 20 anos de uso, estaria entregando a segurança pública e viária inteiramente à autorregulação de empresas privadas, o que não é desejável.”Os argumentos, no entanto, não foram recebidos pelo desembargador relator, que proferiu voto pelo acatamento da ADI, acompanhado pelos desembargadores Adegmar José Ferreira, José Proto, Wilton Müller, Aureliano Albuquerque, Fabiano Aragão, Paulo Cesar Alves, Eduardo Abdon, Nelma Branco, Luiz Eduardo de Sousa, Jeová Sardinha de Moraes, Gerson Santana Cintra, Sandra Regina Teodoro, Guilherme, Marcus da Costa, Anderson Máximo, Fábio Cristóvão e Roberto Horácio.“A utilização dos apps para o transporte particular trouxe essas dificuldades que levaram a posicionamentos francamente inconstitucionais. Tanto é verdade que esse decreto não foi aplicado e nem teria como. As exigências são muito extremas diante da realidade do transporte por aplicativo”, avaliou o desembargador Aureliano Albuquerque, ao seguir o relator.Consultada pelo POPULAR, a PGM informou que ainda não definiu se apresentará recurso contra a decisão ao Supremo Tribunal Federal (STF) e aguarda a publicação da íntegra do voto do desembargador Vicente Lopes. Wandir Allan aponta, no entanto, que a procuradoria fará análise jurídica para sugerir ao prefeito Sandro Mabel (UB) que edite novo decreto com a intenção de regulamentar a atividade dos aplicativos de transporte.