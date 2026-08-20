A Prefeitura de Goiânia tem até esta sexta-feira (21) para apresentar nova proposta de conciliação para os servidores administrativos da rede municipal de educação, com o propósito de finalizar a greve iniciada pela categoria na última segunda-feira (17). Após reunião de conciliação entre partes na manhã desta quarta-feira (19), no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), o desembargador Augusto Ventura determinou esse prazo para que o município apresente outra proposta ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego), de forma que a categoria possa analisar a tratativa e, depois, as partes possam deliberar sobre o fechamento – ou não – de um acordo.\nOs trabalhadores, que tentam negociar com o município desde maio, pedem atualização da tabela salarial e um novo plano de carreira para a classe. Durante a reunião, a Justiça também manifestou a decisão de manter no mínimo 70% dos servidores administrativos em cada unidade da rede municipal de educação. Caso as escolas e centros municipais de educação infantil (Cmeis) descumpram a determinação imposta pela 1° Seção Cível, atendendo pedido da Procuradoria-Geral do Município (PGM), o Sintego pode ser multado em até R$ 5 mil por dia, com um teto de R$ 100 mil.