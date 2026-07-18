O Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) anulou o julgamento que condenou um caminhoneiro a 52 anos de prisão pela morte de quatro policiais militares do Comando de Operações de Divisas (COD). O acidente aconteceu na BR-364, em abril de 2024.\nA reportagem procurou a defesa do investigado identificado como Jhonatan Murilo Leite, mas não teve retorno até a última atualização do texto.\nDe acordo com ementa do gabinete do desembargador Wilson Dias, anexada ao processo judicial do caso, o julgamento realizado na comarca de Cachoeira Alta, na região sudoeste de Goiás foi anulado e uma nova data será agendada.\nA ementa explica que a sessão precisou ser anulada pela leitura do Ministério Público de declarações pretéritas de testemunhas; por te o acusado algemado durante toda a sessão e pela presença de policiais militares fardados e armados no plenário, podendo gerar uma sentença imparcial dos jurados.