Território Kalunga é um dos maiores quilombos do Brasil, com cerca de 262 mil hectares distribuídos entre os municípios de Cavalcante, Teresina de Goiás e Monte Alegre (Mariana Guimarães/O Popular)\nO processo de tombamento do território quilombola Kalunga na Chapada dos Veadeiros deve transformar o perfil do turismo na região. Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o tombamento irá fortalecer o turismo de base comunitária e ampliar o interesse de visitantes pela cultura local. A iniciativa, conduzida em parceria entre o Iphan e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), é considerada inédita no país e pode se tornar modelo nacional para o reconhecimento de patrimônios culturais quilombolas.\nAs referências culturais eleitas e tombadas ganham visibilidade e maior proteção, isso certamente será um grande atrativo para incrementar o turismo responsável, cultural e de experiência", explicou Décio Coutinho, superintendente substituto do Iphan em Goiás, em entrevista ao POPULAR.