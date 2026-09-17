Tontura, desequilíbrio e dificuldade para caminhar, conhecida como perda de marcha, podem estar entre os primeiros sinais da Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição neurológica rara e de evolução rápida. Embora esses sintomas sejam comuns e, na maioria das vezes, estejam relacionados a quadros mais frequentes e menos graves, o neurologista Iron Dangoni Filho explica que a progressão acelerada e o aparecimento de outros sinais neurológicos são aspectos que devem levar a uma investigação mais ampla.\nFoi o que ocorreu com a enfermeira Érika Fernandes Viana, de 51 anos, moradora de Senador Canedo, que morreu no dia 11 de setembro após uma rápida evolução do quadro. O influenciador Lito Sousa, do canal Aviões e Músicas, também recebeu diagnóstico da doença após apresentar perda de movimentos.