-VÍDEO: Foguete estoura Jaraguá (1.3427954)\nUm torcedor ficou com a mão gravemente ferida após um fogo de artifício explodir durante uma comemoração da partida da Seleção Brasileira contra o Japão, na segunda-feira (29), em Jaraguá. Em vídeo obtido com exclusividade pelo repórter Vinicius Moraes, do g1 Goiás, é possível ver o homem sentado enquanto segura um foguete e tenta acendê-lo (assista acima).\nSegundo o Corpo de Bombeiros ao POPULAR, a corporação foi procurada na porta do 22º Batalhão Bombeiro Militar (BBM), na Avenida Amazonas, no Jardim Atlântico. A vítima estava dentro de um carro e havia sofrido um ferimento provocado por um fogo de artifício em um bar próximo ao quartel.\nNas imagens da câmera de segurança, logo após o artefato ser aceso, ele começa a soltar fumaça. Em seguida, várias pessoas correm ao perceberem que algo havia dado errado.