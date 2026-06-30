-Samu atende durante jogo (1.3427711)\nUm torcedor de 60 anos morreu nesta segunda-feira (29), em Goiânia, após sofrer uma parada cardiorrespiratória enquanto assistia ao jogo do Brasil na Copa do Mundo. Segundo apurado pela repórter Rosane Mendes, da TV Anhanguera, o idoso estava em uma padaria vendo a partida quando passou mal e caiu da cadeira. Um outro homem ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a médica responsável tentou ensinar os procedimentos da massagem cardíaca por videochamada (assista acima). Apesar dos esforços, a vítima não resistiu.\nO vídeo mostra a médica Nágylla De La Rocha orientando como fazer os primeiros socorros em tempo real. "Mais rápido. Segue esse ritmo. A viatura já está a caminho", diz a profissional. O homem relatou na ligação que o idoso estava com a cabeça sangrando e apresentava roxidão.