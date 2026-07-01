-Samu atende durante jogo (1.3427711)\nO torcedor de 60 anos que morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória enquanto assistia ao jogo do Brasil chegou a apresentar retorno dos sinais vitais por quatro vezes antes de morrer. Segundo a médica Tânia Machado, a equipe realizou manobras de reanimação com o auxílio de um monitor cardíaco por cerca de uma hora. Ela explicou ainda que o torcedor, cuja identidade não foi divulgada, não conseguia manter os batimentos cardíacos.\nReanimamos por uma hora no total, ele retornou a ter batimentos por quatro vezes por períodos curtos e retornava a fazer um ritmo de parada chamado fibrilação ventricular”, disse a médica.\nO caso aconteceu na última segunda-feira (29), dentro de uma padaria no Setor Marista, em Goiânia. A ocorrência ganhou repercussão após a médica reguladora Nágylla De La Rocha realizar uma videochamada para orientar, em tempo real, um homem que estava no local a fazer as compressões torácicas até a chegada da ambulância (assista acima).