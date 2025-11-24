-VIDEO_TORCIDA_GOIAS_BRIGA_SERIE (1.3340993)\nTorcedores do Goiás Esporte Clube se envolveram em confusão na noite deste domingo (23), em Goiânia, após o jogo que terminou com o time derrotado, sem o acesso à Série A. Em imagens, divulgadas pelo Globo Esporte de Goiás, mostram a briga envolvendo diversos integrantes da torcida organizada (veja as imagens acima).\nMais cedo, o grupo se reuniu na prédio da organização, localizada no setor Coimbra, para acompanhar a última partida do Campeonato Brasileiro, da Série B, que foi realizada em Belém, no Pará, contra o Remo. Caso o time esmeraldino ganhasse ou empatasse, conquistaria o acesso à elite do futebol nacional. Contudo, o duelo terminou com a derrota do Goiás, por 3 a 1.\nGoiás perde de virada para o Remo e permanece na Série B\nFábio Carille diz que Goiás não jogou para merecer o acesso e lamenta "apatia" da equipe