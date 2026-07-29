Um tornado atingiu três cidades da região noroeste do Rio Grande do Sul no final da tarde desta terça-feira (28) e deixou ao menos quatro pessoas feridas, além de ter provocado estragos em ruas, casas e propriedades rurais.\nSegundo a Defesa Civil, as cidades afetadas são Giruá, Sete de Setembro e Senador Salgado Filho. O tornado ocorreu em torno de 18h25.\nA Prefeitura de Giruá informou que, de acordo com os primeiros levantamentos, as comunidades de Rincão dos Coimbras, Rincão dos Mellos, Rincão dos Ribeiros, Amaral e Melgarejo estão entre as mais prejudicadas.\nEquipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Saúde foram deslocadas para as áreas com o objetivo de atender as vítimas.\nGoiás proíbe uso de fogo em vegetação e pastagem durante período de seca\nFim de acordo ambiental pode disparar desmatamento na Amazônia