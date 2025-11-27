O tornado que em 7 de novembro devastou a cidade de Rio Bonito do Iguaçu (PR) foi classificado com um F4 na escala Fujita, com velocidade de vento entre 332 km/h e 418 km/h. A nova classificação foi divulgada nesta quarta-feira (26) pelo Simepar, órgão de meteorologia do governo do Paraná. Até então, a análise inicial indicava um tornado F3, ou seja, velocidade do vento estimada entre 253 km/h e 332 km/h.A análise do Simepar sobre a intensidade do fenômeno é feita com base nos danos observados (vistoria em campo, depoimento de testemunhas, fotos e vídeos, por exemplo) e nas velocidades estimadas do vento. Seis pessoas morreram em decorrência da destruição causada pelos ventos na cidade e mais de 800 pessoas precisaram de resgate ou atendimento médico. Oito pessoas feridas seguem internadas.No dia do fenômeno, outros dois tornados foram registrados no Paraná. Um F4 também atingiu Guarapuava, onde um homem morreu, na zona rural. No município de Turvo, o tornado foi classificado como F2 (velocidade do vento estimada entre 180 km/h e 253 km/h). A escala Fujita vai de F0 a F5, onde F0 tem ventos de 65 km/h a 116 km/h e o F5 é descrito com ventos entre 418 km/h e 511 km/h. De acordo com o Simepar, o tornado que atingiu Rio Bonito “pode ser considerado um dos maiores desta categoria no Paraná nos últimos 30 anos”.Ainda segundo o órgão, duas supercélulas foram responsáveis pelos três tornados. As trajetórias dos tornados revelam que eles passaram por 11 municípios, com diferentes intensidades ao longo dos percursos. O tornado em Rio Bonito do Iguaçu teve início em Quedas do Iguaçu, como um F1. Na cidade, engenheiros da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) fizeram vistorias em cerca de 1,5 mil imóveis que sofreram algum tipo de dano após o tornado. Entre 30% e 40% precisarão ser reconstruídos do zero.