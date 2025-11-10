O governo do Paraná afirmou neste domingo (9) que mais de mil pessoas seguem fora de casa em Rio Bonito do Iguaçu, a 380 quilômetros de Curitiba. O município, de 14 mil habitantes, foi devastado por um tornado na sexta (7), em meio ao registro de ciclone extratropical na Região Sul do País. Cinco pessoas morreram em Rio Bonito do Iguaçu: Julia Kwapis, 14; José Gieteski, 83; Adriane Maria de Moura, 47; Claudino Paulino Risse, 57; e e Jurandir Nogueira Ferreira, 49. Uma sexta morte no Paraná ocorreu em Guarapuava, na zona rural. A vítima foi identificada como José Neri Geremias, 53. O governo estadual decretou luto oficial de três dias.\nO boletim do governo paranaense soma pessoas desalojadas (deslocadas para casa de conhecidos) e desabrigadas (que estão dependentes de abrigos). Os números ainda estão sendo levantados pelas autoridades. No sábado, o governo estadual anunciou a preparação de abrigos em parceria com cidades vizinhas. A gestão paranaense contabilizou 835 atendimentos de saúde a vítimas desde sexta. Até o início da manhã deste domingo, 32 pessoas seguiam internadas, quatro delas em unidades de terapia intensiva (UTIs). Nenhum caso era considerado grave.