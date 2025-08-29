Foto da 1ª edição do Desafios de Areia e da Gabriella Moura que estará no Desafios de Areia (Divulgação/All Marketing Digital e Fábio Lima/O Popular)\nAcontece neste final de semana em Goiânia o torneio de beach tennis que irá distribuir R$ 12 mil em prêmios para as duplas campeãs e vice-campeãs das categorias Pro/A, B, C e D, nos naipes feminino e masculino. A 2ª edição do Desafios de Areia ocorrerá nos dias 30 e 31 de agosto, das 8h às 22h, na Arena Tucan, no Jardim América.\nO POPULAR mostrou que os atletas vinham se preparando para o torneio com grande expectativa. Gabriella Moura, de 23 anos, pratica beach tennis há dois anos e disputará pela primeira vez o torneio.\nPara ela, participar desta edição do Desafios da Areia será muito especial. “Estou subindo de categoria aos poucos, com paciência, e isso me mostra o quanto é importante nunca desistir de ser melhor do que a gente mesmo", disse.