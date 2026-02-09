Os totens de monitoramento da Prefeitura de Goiânia começaram a operar neste domingo (8). Equipados com cancelas, os dispositivos têm como objetivo identificar riscos de alagamento e orientar motoristas durante o período chuvoso. Até o momento, cinco equipamentos estão em funcionamento, todos instalados no Complexo da Jamel Cecílio, no Jardim Goiás. No total, estão previstos 27 totens na capital, mas a Prefeitura ainda não apresentou um prazo para a conclusão da instalação.\nNo dia 2 de fevereiro, reportagem do POPULAR mostrou que a Marginal Botafogo teve o acesso bloqueado ao menos seis vezes desde o início de 2026 — uma média de uma interdição a cada 5,5 dias — em razão das fortes chuvas que assolam Goiânia.\nNa maioria das vezes, a interdição ocorreu na altura da Jamel Cecílio. No início de dezembro de 2025, um motorista chegou a ser resgatado no trecho após o carro ficar submerso durante uma forte chuva que atingiu o local.