Os 27 totens de monitoramento eletrônico instalados ao longo da marginal Botafogo e no entorno de um trecho da avenida 87, no Setor Sul, desde 8 de fevereiro, não possuem nenhum vínculo com a prefeitura de Goiânia. Até 8 de maio, estavam em fase de testes, mas desde então a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) ainda não confirmou como eles serão integrados ao sistema da pasta para fiscalizar o trânsito e, principalmente, impedir o acesso de veículos nestas duas vias durante alagamentos provocados pelas chuvas e pela falta de uma rede de drenagem eficiente.\nApós a Controladoria Geral do Município (CGM) ter dito ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO) que não havia encontrado o contrato de R$ 2,63 milhões com a dona dos equipamentos, a New Line Sistema de Segurança, de Goiânia, conforme noticiado pelo POPULAR em 18 de agosto, agora a CGM esclareceu que o contrato nunca foi assinado e que a SET ainda busca uma forma de incorporar o equipamento ao seu patrimônio. Nos documentos entregues ao órgão fiscalizador, nada é explicado sobre por que os totens não foram retirados das vias, nem se eles estão funcionando e quem os estaria operando.