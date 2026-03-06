Os 27 totens de monitoramento que estão sendo instalados ao longo da Marginal Botafogo e em um trecho da Avenida 87, no Setor Sul, próximo à Praça do Ratinho, terão um custo total de R$ 2,63 milhões para a Prefeitura de Goiânia ao longo de 12 meses. A instalação dos equipamentos começou no final de janeiro. Já foram colocados 17 até o momento e a previsão é de que o serviço de implantação esteja concluído em até 15 dias.\nInicialmente, a Prefeitura anunciava os totens como uma medida para monitorar áreas com histórico de alagamentos e impedir o acesso de veículos em pontos de risco durante a ocorrência de fortes chuvas. Agora, a estrutura é tratada como um apoio para a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), com uso de câmeras e sistema de inteligência artificial, para monitorar a passagem de veículos e ajudar no fluxo de veículos em caso de acidente, obra e evento nestes endereços.