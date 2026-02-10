-VÍDEO: Trabalhador é resgatado a 130 metros de altura após ficar preso fora de prédio, em Goiânia (1.3372741)\nUm trabalhador foi resgatado após ficar suspenso a cerca de 130 metros de altura em um edifício no setor Jardim Goiás, em Goiânia, nesta terça-feira (10). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), o homem realizava um serviço no 43º andar quando ficou impossibilitado de subir ou descer no sistema de trabalho em altura (veja o vídeo acima).\nA corporação informou que, ao chegar ao local, as equipes acessaram o terraço do prédio, fizeram a avaliação da cena e planejaram a operação de resgate. De acordo com o CBMGO, devido às condições do ponto onde o homem estava suspenso, a retirada foi feita pela sacada lateral, próxima ao local onde o trabalhador se encontrava.\nVeja quem era o funcionário que morreu enquanto limpava máquina de concreto em Águas Lindas de Goiás