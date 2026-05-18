Trabalhador de 40 anos morreu na manhã de sábado (16) após ser atropelado em obra no sudoeste de Goiás (Divulgação/Polícia Militar)\nUm trabalhador de 40 anos, identificado como Antônio Carlos da Costa, morreu após ser atropelado enquanto trabalhava em uma obra na GO-050, em Chapadão do Céu, no sudoeste do estado. De acordo com a polícia, o homem morreu no local do acidente.\nO acidente aconteceu na manhã de sábado (16). A vítima, Antônio Carlos da Costa, realizava serviços de manutenção na rodovia e manuseava cones para sinalização do trânsito. Conforme informações da TV Anhanguera, ele teria atravessado a pista observando apenas um dos lados, sem perceber a aproximação de veículos na direção contrária.\nPais conseguiram espantar onça e salvar filha durante ataque na Chapada dos Veadeiros\nCarro que caiu em lago e matou seis pessoas estava com problemas no freio e sem freio de mão, aponta perícia