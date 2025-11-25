Um trabalhador de 40 anos de idade morreu na manhã deste domingo (23) após o tombamento de um guindaste responsável pela montagem de uma árvore de Natal no Centro de Manaus.\nAntônio Paulo Rodrigues de Souza e os outros feridos eram funcionários da empresa responsável pela montagem. Segundo o Governo do Amazonas, o operador do guindaste foi preso em flagrante sob suspeita de homicídio culposo (sem intenção) e lesão corporal.\nMorte de policial e professor causa comoção em Uruaçu\nMorre menino picado por abelhas da cabeça aos pés, em hospital\nSuspeito de matar idoso e levar corpo em carrinho de mão é preso\nJá outro homem de 47 anos de idade tinha uma fratura no pé e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para o Complexo Hospitalar Sul (Pronto-Socorro 28 de agosto) para um procedimento cirúrgico. O estado de saúde dele é estável.