Um trabalhador que precisava caminhar cerca de dois quilômetro para conseguir usar o banheiro durante o expediente deverá ser indenizado por danos morais. A decisão é da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-GO), que manteve a condenação da empresa. O homem era responsável por controlar o fluxo de carretas carregadas de bauxita, principal minério utilizado na produção de alumínio, em um pátio a céu aberto.\nAssista mais sobre a decisão da Justiça na matéria da TV Anhanguera: 10 minutos para chegar até o banheiro\nComo o nome da empresa envolvida não foi divulgado, O POPULAR não pôde localizar a defesa para posicionamento. O espaço segue em aberto para manifestação.\nDe acordo com o tribunal, o julgamento do processo pela Terceira Turma do TRT-GO ocorreu no dia 29 de maio de 2026. O acórdão, decisão em segunda instância, foi publicado dia 11 de junho de 2026.