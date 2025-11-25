Oscar Santos de Lima (Divulgação / Polícia Civil)\nO trabalhador rural Oscar Santos de Lima, de 47 anos, conhecido como “Carcará", está desaparecido desde às 13h de quinta-feira (20), em Quirinópolis, no sudoeste goiano. O último registro dele foi na Fazenda São João, região do Salgado, na zona rural da cidade.\nO Corpo de Bombeiros informou que foi acionado na segunda-feira (24) para ajudar nas buscas por Osmar. Segundo os militares, eles foram até a região indicada, percorreram as áreas e realizaram varreduras, porém nenhum indício sobre o paradeiro dele foi encontrado.\nAo POPULAR, a delegada Camila Simões afirmou que também fez buscas por drone na região, mas sem sucesso. Há informações de que ele está em um povoado próximo a região, segundo ela, e os policiais irão ao local.\nBiomédica desapareceu há 16 dias após sair de casa para ir à oficina mecânica e irmão desabafa: 'sem palavras'