Os trabalhadores do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC/UFG) iniciaram uma greve nesta segunda-feira (30). A paralisação, por tempo indeterminado, tem como principal reivindicação reajustes salariais. De acordo com os organizadores do movimento grevista, os atendimentos no hospital estão sendo mantidos com o mínimo de 30% do efetivo, priorizando casos de urgência e emergência.\nConforme Vinicius Pinheiro, assistente social e integrante do comando de greve, hospitais federais de 13 Estados já aderiram à mobilização. Os grevistas pedem 26% de reajuste salarial, além da reposição da inflação e de 15% de ganho real. Segundo Pinheiro, para o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2026/2027, até agora, foram negociadas apenas cláusulas sociais, sem discussão sobre cláusulas econômicas. “Estão dizendo que não têm diretriz econômica para isso”, comenta.