Quatro trabalhadores ficaram feridos após sofrerem um acidente durante uma escavação na obra do Terminal Osvaldo Augustinho Cardoso, no bairro Conjunto Uirapuru, em Senador Canedo, na Região Metropolitana, na tarde desta sexta-feira (20). Segundo o Corpo de Bombeiros, eles ficaram parcialmente soterrados após a terra do local ceder.\nEm nota enviada ao POPULAR, o RedeMob Consórcio, responsável pela obra, informou que os trabalhadores, que são terceirizados, "foram prontamente assistidos e encaminhados para uma unidade de saúde, onde receberam atendimento médico”.\nPor não terem tido os nomes divulgados, a reportagem não conseguiu atualizar o estado de saúde deles até a última atualização desta matéria.\nO consórcio disse ainda que “a obra segue protocolos de segurança" e ressaltou que “as causas do ocorrido serão apuradas pelas equipes responsáveis, com adoção das medidas técnicas necessárias” (leia nota na íntegra ao final da matéria).