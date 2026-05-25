-operacao_adocao_ilegal.mp4 (1.3414283)\nDurante uma operação em uma fazenda na zona rural de Serranópolis, no sudoeste goiano, equipes policiais localizaram três crianças: duas irmãs gêmeas, de 9 anos, e o irmão delas, de 11. De acordo com a Polícia Civil (PC), um homem de 33, suspeito de liderar o tráfico de drogas na região, foi preso. Segundo a PC, uma das gêmeas estava sob custódia do suspeito e de sua esposa, que não conseguiram comprovar qualquer vínculo familiar ou a origem da criança, e a outra irmã e o irmão mais velho foram encontrados sob os cuidados dos pais do investigado.\nCom o apoio do Conselho Tutelar (CT), as autoridades realizaram a diligência na residência do casal, resgataram as crianças e as encaminharam para um local seguro e adequado no município de Jataí. O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos, pois os nomes não foram divulgados.