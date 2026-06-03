Por volta das 18h05 de segunda-feira (1º), a van escolar que rotineiramente transportava estudantes de Buriti de Goiás e Córrego do Ouro partiu do Colégio Estadual da Polícia Militar 5 de Janeiro, em Sanclerlândia, como fazia todos os dias, para deixá-los em casa. O trajeto até Buriti dura em torno de 15 minutos. Lá, descem os dois alunos que moram na cidade.\nO veículo segue então para Córrego do Ouro, a 22 quilômetros. A viagem dura muito pouco. Na noite de segunda, passaram pelo trevo que leva da GO-326 à GO-518 e, cerca de 600 metros adiante, a van foi surpreendida por uma carreta parada. O motorista tentou desviar, mas a parte dianteira direita se chocou com a traseira do caminhão. No acidente, morreram cinco estudantes, com idade de 11 a 14 anos.\nEram 18h30 quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. O condutor socorrista da corporação Adilson Oliveira contou que foi chamado para uma ocorrência de código 3, que é a classificação utilizada para emergências com risco iminente de morte. Na ligação, a equipe foi informada das cinco mortes e precisou solicitar o apoio de colegas que estavam de folga para socorrer os acidentados.