Com 220 mortes registradas no trânsito de Goiânia apenas no ano passado, a cidade convive com uma estatística que escancara a violência nas ruas e avenidas. Muitas vezes, casos semelhantes têm desfechos diferentes, o que levanta questionamento entre familiares de vítimas e a própria sociedade sobre o desfecho de casos graves.\nQuando uma morte ocorre no trânsito, o ponto de partida é sempre a investigação da Polícia Civil (PC). O trabalho começa no local do acidente, com perícia técnica, análise da dinâmica da colisão, levantamento da velocidade dos veículos, verificação de consumo de álcool ou drogas, condições da via, sinalização, comportamento do condutor antes e depois do impacto e eventual prestação de socorro. Esse conjunto de elementos é determinante para definir se houve culpa ou dolo, o que muda completamente o rumo do processo.