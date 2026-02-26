Luana Carolina de Paulo Melo, de 27 anos (Reprodução / g1)\nA morte de Luana Carolina de Paulo Melo, de 27 anos, causou comoção entre familiares e amigos em Araguari, que lembram dela pelo seu carinho e dedicação. Segundo apuração do g1, ela foi encontrada morta, com um fio enrolado no pescoço e com sinais de violência sexual.\nPor não ter o nome divulgado pela polícia, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito.\nLuana era mãe solo de uma menina de 5 anos de idade e conhecida em sua cidade pelo seu trabalho de trancista. Segundo apuração do g1, ela é lembrada como uma mulher intensa, carinhosa e capaz de transformar o ambiente por onde passava.\nConforme apurado pelo repórter Rodrigo Melo, a prisão ocorreu por volta das 1h30 da última terça-feira (24) no centro de Goiânia, e foi efetuada pela equipe de força tática do 38º Batalhão da Polícia Militar da capital de Goiás, após troca de informações entre equipes mineiras e goianas.