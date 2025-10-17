Ônibus da empresa Amazônia Inter, responsável pelo transporte de passageiros entre Planaltina e o Distrito Federal, alvo de investigação da Polícia Civil (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)\nA transferência de uma empresa de transportes assinada pelo dono um dia após a morte dele foi suspensa pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal (Jucis-DF). O proprietário da empresa Amazônia Inter Turismo Ltda., Raimundo José Eustáquio da Conceição, havia assinado a transferência de titularidade da empresa, já estando morto. O caso aconteceu em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF).\nAo POPULAR, o Jucis-DF encaminhou uma nota explicando sobre a suspensão. "Destaca-se que, durante a vigência da suspensão, é realizado bloqueio administrativo no Sistema de Registro Mercantil (SRM) desta Autarquia Distrital, impedindo o arquivamento de novos atos relacionados à empresa. Essa providência visa preservar a integridade do registro público empresarial e proteger os interesses de terceiros de boa-fé", diz uma parte da nota.