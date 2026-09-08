- fogo_transformador_bueno (1.3453871)\nUm transformador da rede elétrica explodiu durante um temporal que atingiu Goiânia na tarde desta terça-feira (8). Imagens gravadas por um popular que estava em um estabelecimento comercial na Avenida T-7, no Setor Bueno, mostram que, após a explosão, a fiação se rompeu e continuou pegando fogo no meio do cruzamento onde passava veículos (veja o vídeo acima).\nEm nota ao POPULAR, a Equatorial Goiás informou que o fornecimento de energia foi normalizado às 17h.\nO caso aconteceu por volta das 15h30, no cruzamento com a Avenida C-2, que dá acesso ao Jardim América. O personal trainer Alessandro Cunha informou ao POPULAR que houve um apagão logo após a explosão.\n“Eu estava na loja comprando algumas coisas, quando aconteceu uma explosão e acabou a energia. Logo depois, um cabo se soltou e começou a pegar fogo.”