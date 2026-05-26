Ao programa Jackson Abrão Entrevista, nesta segunda-feira (25), Tarcísio Abreu falou também sobre outras mudanças em estudo pela SET, como a implantação de uma quarta faixa para a Avenida Castelo Branco. O projeto, segundo explicou, não é de criação de uma pista definitiva, mas de uma faixa reversa que deve funcionar apenas nos horários de pico.\n“O prefeito fez o pedido para fazermos um estudo para fazer uma via reversa, na chegada e na saída”, disse o secretário.\nUm dos principais corredores viários de Goiânia, a Castelo Branco conecta a região de Campinas a rodovias que dão acesso a municípios vizinhos como a GO-060, a Rodovia dos Romeiros (na saída para Trindade) e GO-070, que dá acesso a Goianira e Inhumas. O motorista que vem para Goiânia pela manhã e retorna para as cidades vizinhas no fim da tarde enfrentam constantes congestionamentos.